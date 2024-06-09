بالأسماء... تقرير يرصد سجل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران

اأعلنت وزارة الداخلية الایرانیة، في بيان لها اليوم الأحد، أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية، فمن هم؟ وما المناصب التي شغلوها؟.

وكشفت الداخلية الإيرانية عن أسماء المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية على النحو التالي:

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1- مسعود بزشكيان.



2- مصطفى بورمحمدي.



3- سعيد جليلي.



4- علي رضا زاكاني.



5- أمير حسين قاضي زاده هاشمي.



6- محمد باقر قاليباف.



وفي تقرير لها، ألقت وكالة "مهر" الضوء على السيرة الذاتية وسجلات هؤلاء المرشحين:

1- مسعود بزشكيان:



- ولد مسعود بزشكيان في 29 أيلول 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية.

- شغل منصب وزير الصحة في حكومة محمد خاتمي الثانية، وفي الفترات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، كان حاضرا بشكل مستمر بسمته ممثل أهالي تبريز في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

- شعل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في المجلس العاشر.

- سجل في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، لكن لم يوافق عليه مجلس صيانة الدستور.



2. مصطفى بورمحمدي:

- ولد مصطفى بور محمدي في 25 كانون الاول 1959 في مدينة قم.

- بدأ نشاطه كمدعي عام لمحكمة الثورة الإسلامية عام 1979، وعمل أيضا في منصب مدعي عام لخوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وخراسان حتى عام 1956.

- عمل كنائب لوزير الاستخبارات من عام 1997 إلى 1999.

شعل منصب وزير الداخلية في الحكومة التاسعة، ووزير العدل في عام 2013 ومع تنصيب الحكومة الحادية عشرة لمدة أربع سنوات.

- يشغل حاليا منصب الأمين العام لجمعية "رجال الدين المجاهدين"، وهو أيضا رئيس مركز توثيق الثورة الإسلامية.

3. سعيد جليلي:



- ولد سعيد جليلي عام 1965 في مشهد.

- شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس مجموعة التفاوض النووي الإيراني مع الدول الغربية من عام 2007 إلى2013.

- ترشح في عام 2013 بالجولة الحادية عشرة من الانتخابات الرئاسية، وحصل على أكثر من 4 ملايين صوت وحصل على المركز الثالث، ومنذ العام نفسه، أصبح جليلي عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام وممثلا للمرشد الإيراني علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.

- سجّل كمرشح في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة عام 2021، وقبل يومين من الانتخابات انسحب من المشاركة في الانتخابات لصالح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

4. علي رضا زاكاني:



- ولد علي رضا زاكاني عام 3 اذار 1966 في مدينة طهران.

- كان زاكاني عضوا في هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية في مركز الطب النووي بمجمع مستشفى الإمام الخميني ومستشفى شريعتي.

- عمل كممثل لأهالي طهران في البرلمانات السابعة والثامنة والتاسعة، وفي الدورة الحادية عشرة انتخب ممثلا عن أهالي مدينة قم في البرلمان الإيراني.

شغل زاكاني مراكز أخرى منها: رئيس مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي، وعضوا في المجلس المركزي للرابطة الإسلامية لطلاب جامعة طهران للعلوم الطبية، والمسؤول عن تعبئة الطلاب في جامعة طهران والعلوم الطبية في طهران، والمسؤول عن التعبئة الطلابية لجامعات محافظة طهران، عضوية المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر.

- أصبح عمدة طهران عام2021، وفي عام 2023 تم تعيينه مساعدا للرئيس.

5. أمير حسين قاضي زاده هاشمي:

- ولد السيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي في 14 نيسان 1971 في فريمان.

- يشغل منذ عام 2021 منصب نائب الرئيس ورئيس مؤسسة "الشهيد والمحاربين القدامى" في الحكومة الثالثة عشرة.

- شعل منصب نائب رئيس البرلمان الحادي عشر قبل انضمامه إلى مؤسسة "الشهيد" وتعيينه نائبا للرئيس.

- حضر المرشح للفترة الرابعة عشرة للرئاسة في البرلمان كممثل عن مشهد وكلات في الفترات الثامنة والتاسعة والعاشرة، وكان سكرتيرا وعضوا في لجنة الرئاسة في الفترات التاسعة والعاشرة.

- كما كان المرشح الأخير في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وحصل على المركز الرابع في عدد أصوات الشعب.

6. محمد باقر قاليباف:

- ولد محمد باقر قاليباف في 16 أيلول 1961 في مشهد.

- في عام 1994، انتخب قاليباف قائدا لمقر "بناء خاتم الأنبياء".

- في عام 1997، تم تعيينه قائدا للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.

- في عام 2000، تم تعيينه قائدا لقوة الشرطة.

- بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، تم انتخاب قاليباف رئيسا لبلدية العاصمة في 2000 من خلال تصويت المجلس الإسلامي في طهران، وبقي في هذا المنصب لثلاث فترات متتالية لمدة 12 عاما.

- بصفته ممثلا لشعب طهران، دخل المجلس الحادي عشر وتولى هذه المسؤولية بصفته الرئيس السادس لمجلس الشورى الإسلامي.

- تم انتخاب محمد باقر قاليباف ممثلا لشعب طهران في البرلمان الثاني عشر، وانتخب رئيسا للبرلمان في الجلسة الأولى للبرلمان الثاني عشر بأغلبية 198 صوتًا.

- ترشح للانتخابات الرئاسية للدورات التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، رغم أنه لم يبقى في الساحة الانتخابية حتى نهاية الانتخابات وانسحب من السباق لصالح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

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وكان 80 مرشحا قد تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران، بعد أن أعلنت الرئاسة الإيرانية في 20 أيار 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز. (RT)