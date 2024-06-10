بعد الاعتداء على مبنى قنصلية أميركا.. كيف علّقت اوستراليا؟

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ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الإثنين، بالتخريب الذي تعرض له مبنى القنصلية الأميركية في سيدني بعد تشويه المبنى فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه احتجاج مؤيد للفلسطينيين على ما يبدو.وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن المبنى الواقع في الضواحي الشمالية لأكبر مدن أستراليا تعرض للهجوم والرش بالطلاء من قبل شخص يرتدي سترة داكنة ويخفي وجهه ويحمل مطرقة صغيرة في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، الإثنين.وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون من كانبيرا عندما سئل عن الحادث "أود فقط أن أقول إن الناس يجب أن يكون لديهم نقاش وخطاب سياسي محترم".وأضاف أن "إجراءات مثل طلاء جدار القنصلية الأميركية لا تفعل شيئا لتدعيم قضية أولئك الذين ارتكبوا ما يعد بالطبع جريمة لتدمير الممتلكات".وقالت الشرطة إن 9 نوافذ في القنصلية تضررت كما كتب على باب المبنى كتابات.