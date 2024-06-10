26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مع رحيل غانتس.. هل لا يزال نتنياهو يحتفظ بالأغلبية في الكنيست؟
Lebanon 24
10-06-2024
|
00:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس استقالته الأحد من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد وقت قصير من هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
لكن رحيله لن يؤثر على سيطرة ائتلاف نتنياهو الذي يضم أحزاباً قومية ودينية على الكنيست، حيث يحظى بأغلبية 64 مقعداً من أصل 120.
Advertisement
ويرأس غانتس، وهو قائد سابق للجيش وشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، حزب الوحدة الوطنية المنتمي لتيار الوسط والذي يشغل ثمانية مقاعد داخل الكنيست.
ويستحوذ حزب الليكود المحافظ الذي يرأسه نتنياهو على 32 مقعداً في الكنيست، وهو أكبر تكتل بداخله. ووزير الدفاع يوآف غالانت هو أحد أعضاء الحزب، لكن الخلافات دبت بينه وبين نتنياهو وبعض القوميين في الحكومة بسبب استراتيجية الحرب في غزة.
ويشغل حزب الصهيونية الدينية الذي يركز على الاستيطان ويرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريش سبعة مقاعد في الكنيست.
أما حزب القوة اليهودية القومي المتطرف الذي يرأسه وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير فيشغل ستة مقاعد، بينما يستحوذ حزب نوعام على مقعد واحد.
ويشغل الحزبان اليهوديان المتزمتان دينياً شاس ويهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) 11 وسبعة مقاعد على الترتيب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منطقة ستدخل الحرب مع لبنان لحظة "هجوم العدو".. صحيفة إسرائيلية تحددها
Lebanon 24
منطقة ستدخل الحرب مع لبنان لحظة "هجوم العدو".. صحيفة إسرائيلية تحددها
05:30 | 2024-06-09
09/06/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر حصل ضمن المصارف.. هل توقف "الإيداع"؟
Lebanon 24
أمر حصل ضمن المصارف.. هل توقف "الإيداع"؟
02:15 | 2024-06-09
09/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
14:03 | 2024-06-09
09/06/2024 02:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
08:00 | 2024-06-09
09/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
13:20 | 2024-06-09
09/06/2024 01:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:08 | 2024-06-10
بايدن يتفق مع ماكرون حول استخدام أصول روسيا المجمدة
01:52 | 2024-06-10
بيان هام عن حالة الطقس في عيد الأضحى... والأرصاد المصرية تحذر
01:45 | 2024-06-10
سلم نفسه للجانب الروسي... جندي أوكراني يقطع نهر دنيبر على عبوات بلاستيكية (فيديو)
01:20 | 2024-06-10
بعدما كانت مُعلقة بسبب العمليات الإسرائيلية.. واشنطن تستأنف إنزال المساعدات جوا في شمال غزة
01:16 | 2024-06-10
قديروف يؤكد تحرير بلدة.. هجوم روسي على مقاطعة سومي!
00:56 | 2024-06-10
من التجارة إلى المناخ.. ما هي أبرز الملفات التي قد تتأثر بالانتخابات الأوروبية؟
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
10/06/2024 09:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
10/06/2024 09:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
10/06/2024 09:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24