27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قديروف يؤكد تحرير بلدة.. هجوم روسي على مقاطعة سومي!
Lebanon 24
10-06-2024
|
01:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، أن فوج "أخمات- الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية حرر بلدة "ريزيفكا" في مقاطعة سومي الحدودية مع مقاطعة كورسك.
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "قام جنود فوج أخمات-الشيشان، التابع لوزارة الدفاع الروسية بقيادة إسلامبيك سالييف مع جنود من وحدات روسية أخرى بتنفيذ عمليات تكتيكية وتحرير بلدة أخرى من العدو هي بلدة ريزيفكا الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك".
Advertisement
وأوضح قديروف أن الجانب الأوكراني تكبد خسائر فادحة واضطر إلى التراجع نتيجة للأعمال الهجومية واسعة النطاق، مشيرا إلى أن العمل المنسق والفعال لمقاتلي جميع الوحدات الروسية جعل من الممكن تحقيق هذه النتيجة "خلال 3 أيام فقط".
عملية استطلاع
وأشار محللون إلى أن العملية التي جرت في سومي هي مجرد "غارة.. ولا يمكن اعتبارها هجوما كاملا".
ورجح المحللون أن ما جرى هو "عملية استطلاع"، مشيرين إلى أن البلدة مهجورة منذ مارس الماضي، خصوصا أنها كانت في الربيع بمثابة نقطة انطلاق لهجمات داخل الأراضي الروسية من قبل عناصر مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية، مثلما حدث عند محاولة اقتحام بلدة "تيتكينو" الروسية في منطقة كورسك.
وأشار الخبراء إلى أن الهجوم على بلدة ريزيفكا لا يماثل ما حصل في مقاطعة خاركيف، الذي كان بمثابة اجتياح كامل للمنطقة الحدودية لمحاولة إقامة منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات داخل المقاطعة الأوكرانية.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
14:03 | 2024-06-09
09/06/2024 02:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
02:45 | 2024-06-10
10/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
13:20 | 2024-06-09
09/06/2024 01:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
08:00 | 2024-06-09
09/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
00:50 | 2024-06-10
10/06/2024 12:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:33 | 2024-06-10
الكويت... قرار مهم بشأن مواطني مجلس التعاون الخليجي
06:08 | 2024-06-10
لن تشمل إسرائيل.. أميركا تسعى إلى تحرير 5 رهائن أميركيين احتجزوا في غزة
05:30 | 2024-06-10
في حال فوزه.. هذا ما يسعى ترامب إلى تنفيذه
05:02 | 2024-06-10
أكّدا ضرورة إنهاء حرب غزة.. لقاء بين وزيري خارجية مصر وروسيا
04:50 | 2024-06-10
"كادت تنقطع 4 ساعات".. الحكومة المصرية تجتمع لايجاد حل لأزمة الكهرباء
04:45 | 2024-06-10
الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي ضحايا ومصابي غزة
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
10/06/2024 13:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
10/06/2024 13:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
10/06/2024 13:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24