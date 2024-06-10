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عربي-دولي

بعدما كانت مُعلقة بسبب العمليات الإسرائيلية.. واشنطن تستأنف إنزال المساعدات جوا في شمال غزة

Lebanon 24
10-06-2024 | 01:20
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أكد الجيش الأميركي أن طائرة شحن أميركية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية في شمال غزة أمس الأحد، بعدما كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.

وسكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بعد 8 أشهر من الصراع المدمر، وتحولت الولايات المتحدة إلى تسليمها جوا وبحرا بسبب تأخير إسرائيل لعمليات إدخالها عبر البر.
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وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إن عملية الإنزال الجوي وفرت "مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة".
وأضافت "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جوا أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة التي قدمها الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".

وتابعت "سنتكوم": "تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءا من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوي لاحقة".

وقال البنتاغون في أواخر أيار الماضي إن عوامل تشمل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على عمليات إنزال المساعدات جوا.

من جانبه قال نائب قائد "سنتكوم" براد كوبر، الجمعة، إنه تم "تعليقها بسبب العمليات التي تحدث في شمال القطاع لكن من المتوقع استئنافها قريبا".(سكاي نيوز)

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