في حال فوزه.. هذا ما يسعى ترامب إلى تنفيذه

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نشرت صحيفة "The New York Times" الأميركية عبر حسابها على "انستغرام" خطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحلفائه في ما يتعلق بالهجرة ووزارة العدل والسلطة الرئاسية والسياسات التجارية والجيش إذا أعيد انتخابه في تشرين الثاني.في موضوع الهجرة، يسعى ترامب إلى تنفيذ عمليات ترحيل جماعية، كما وزيادة عدد وكلاء مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة. وسيسعى ترامب إلى بناء معسكرات لاحتجاز المهاجرين، كما والضغط على الدول الأخرى لاستقبال طالبي اللجوء المحتملين من الولايات المتحدة، أضف إلى ذلك حظر دخول الأشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.وكجزء من خطته، سيسعى ترامب إلى استخدام وزارة العدل لمحاكمة خصومه وذلك من خلال فتح تحقيق جنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن وعائلته، كما واستهداف الصحفيين بالملاحقة القضائية.وتتضمن الخطة زيادة صلاحيات الرئيس وذلك من خلال وضع الوكالات المستقلة تحت السيطرة الرئاسية، كما وتعيين محامين يوافقون على جدول أعماله باعتباره قانونيًا.وسيسعى ترامب في حال فوزه إلى توسيع جهود فترة ولايته الأولى بقوة لقلب السياسات التجارية الأميركية وذلك من خلال فرض قيود تجارية جديدة حادة على الصين لتقسيم أكبر اقتصادين في العالم.وستشمل خطة ترامب التراجع عن المشاركة العسكرية مع أوروبا من خلال تقويض أو انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، وإيجاد تسوية للحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة.كما وستشمل خطة ترامب استخدام القوة العسكرية في المكسيك وعلى الأراضي الأميركية من خلال إعلان الحرب على عصابات المخدرات في المكسيك، واستخدام القوات الفيدرالية على الحدود.