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عربي-دولي

سلم نفسه للجانب الروسي... جندي أوكراني يقطع نهر دنيبر على عبوات بلاستيكية (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2024 | 01:45
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خاطر جندي أوكراني بحياته للفرار من صفوف قوات كييف وقطع نهر دنيبر سباحة وطاف مستعينا بعبوات بلاستيكية مملوءة بالهواء وسلم نفسه إلى الجيش الروسي بعد مراسلات لأشهر عبر برنامج للدردشة.
وكشف الجندي للجهات الأمنية الروسية بعد وصوله عن أن القوات الأوكرانية كانت تخطط لنقل جزء من كتيبته إلى اتجاه خاركوف، ولذلك أخذ قرارا بالفرار وشرع بالتواصل مع الروس عبر برنامج Free soldier.
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وأشارت الجهات الأمنية لوكالة "نوفوستي" إلى أن تنفيذ عملية الفرار استغرق حوالي 3 أشهر.
في 5 حزيران الجاري، أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن الأوضاع الصعبة في اتجاهات بوكروفسكي، وكوراخوفسكي، وكوبيانسكي، وخاركوف.
وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد اعترفت سابقا بالوضع التشغيلي الصعب على اتجاه خاركوف وأشارت في المقابل إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية. (RT)
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