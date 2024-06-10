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بيان هام عن حالة الطقس في عيد الأضحى... والأرصاد المصرية تحذر

Lebanon 24
10-06-2024 | 01:52
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، بسبب تأثر البلاد بموجة حر تبلغ ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت.


وكشفت خرائط الطقس أن السواحل الشمالية لا زالت تحتفظ بالأفضلية خلال تلك الفترة، حيث تتراوح درجات الحرارة 27 درجة مئوية وتصل 35 درجة خلال الموجة الحارة وتحديدا يوم الجمعة.
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وحذرت الأرصاد المصرية من حالة الطقس في محافظات الدلتا، مشيرة إلى أنها ثاني الأماكن تأثرا بتلك الموجة الشديدة الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة في ذروتها إلى 43 درجة الجمعة القادمة.
أما بشأن حالة الطقس في عيد الأضحى، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية أول أيام عيد الأضحى، يليها انخفاض مع مفترق أسبوع العيد والأسبوع التالى.
وستصل تصل درجات الحرارة في أقصى حالاتها بمحافظات شمال الصعيد إلى 45 درجة الجمعة القادمة، مع انخفاض طفيف أول أيام العيد، أما جنوب الصعيد تتخطى فيها درجة الحرارة 45 مئوية تحت أشعة الشمس. (RT)
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