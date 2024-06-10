اتهام جديد لبايدن.. هذا ما قاله ترامب





ومسألة الهجرة هي من أكثر المواضيع التي تثير الصراع بين الطرفين، حيث تتباين رؤية كليهما لها.

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وفي آخر فصول الصراع، اتهم الرئيس السابق ترامب، خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، اتهم الرئيس بايدن بتوقيع أمر تنفيذي وصفه بمثابة غزو مؤيد للاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء. تشهد الولايات المتحدة الأميركية منافسة على أشدها حتى تشرين الثاني المقبل، بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، في إطار السباق المحتدم إلى البيت الأبيض.ومسألة الهجرة هي من أكثر المواضيع التي تثير الصراع بين الطرفين، حيث تتباين رؤية كليهما لها.وفي آخر فصول الصراع، اتهم الرئيس السابق ترامب، خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، اتهم الرئيس بايدن بتوقيع أمر تنفيذي وصفه بمثابة غزو مؤيد للاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء.

وقال ترامب مخاطباً مؤيديه: "في الأسبوع الماضي، وقع جو بايدن المحتال على أمر تنفيذي مؤيد للغزو، للاتجار بالبشر.. بالأطفال والنساء مؤيد لتجار المخدرات.. ما وقع عليه هراء".



وأضاف بالقول: "سيستمر ملايين الأشخاص في التدفق، وسيعبرون الحدود كما لم يمروا عبرها من قبل. ما وقع عليه لا يعني شيئا بل يجعل الأمر أسهل ويفتح الحدود أكثر".