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عربي-دولي

بعد موقفه الرافض للتصويت بالبريد.. ترامب يتراجع

Lebanon 24
10-06-2024 | 02:38
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التصويت بالبريد في الانتخابات الأميركية، أداةٌ لطالما وجدت انتقاداتٍ من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتهم الديمقراطيين باستخدامها لتعبئة وحشد صناديق الاقتراع وإسقاطه أمام جو بايدن في انتخابات عام ألفين وعشرين.
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ولكن المفاجئ اليوم أن ترامب غيَّرَ موقفَه تماماً ودعا إلى تشجيع التصويت عبر البريد، من دون أن يأتي على ذكر انتقاداته وتصريحاته السابقة بشأن هذه القضية.
في هذا السياق، أشارت الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية تارا بيري خلال مقابلتها مع برنامج "أميركا اليوم" على سكاي نيوز عربية، إلى أن الرئيس ترامب كان ينبغي عليه تعديل موقفه بشأن التصويت عبر البريد من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأصوات، معتبرة ان سعي ترامب لإشراك التصويت بالبريد يعكس محاولة لتجنب الانشقاق والانقسام في الأصوات، كما حدث في ولاية فلوريدا، حيث تتغير السياسات حسب الولايات بناءً على الأهواء الحزبية وليس على رغبات الشعب الأميركي.
وقالت: "تتركز المخاوف الأساسية في لوس أنجلوس حول عدم تلبية الحزب الديمقراطي للاحتياجات الجوهرية للمواطنين الأميركيين من أصول إفريقية. كما ان هناك إحباط ملحوظ إزاء إنجازات إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الوعود الانتخابية المعلن عنها."
وتابعت: "تعرض الحزب الجمهوري لبعض الانتقادات من قبل قيادات أميركية من أصول إفريقية. وبالتالي، سيتم التركيز بشكل أكبر على التزام الوفاء بالوعود المقطوعة، وضمان التواصل الفعّال مع الناخبين. فكثير من الناخبين الأميركيين غير راضين عن أداء كلا المرشحين، لذا يجب إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الأميركي قبل كل شيء آخر. زمن بين إخفاقات إدارة بايدن فيما يتعلق بالأميركيين من أصل إفريقي، أن مصالح هذه الفئة لم تُلبى بفعالية وبشكل كافٍ."
من جهته، أضاف الخبير الاستراتيجي الجمهوري والمسؤول في حملة ترامب، روب أرليت، أن التصويت عبر البريد في عام 2020 شهد العديد من الاختلالات التي جعلت مسألة التصويت بالبريد غير دستورية في بعض الحالات.
وقال: "يسعى ترامب للحصول على عدد أكبر من الأصوات مقارنة بالرئيس بايدن. كما يحرص ترامب على انتهاز كل فرصة متاحة لكسب أصوات قانونية، سواء كان ذلك عبر التصويت بالبريد، أو التصويت الغيابي، أو الحضور شخصيًا. وتُدار هذه الآليات الانتخابية وفقًا للقوانين والسياسات المعتمدة في كل من الولايات الخمسين. وضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات بالبريد عبر تنفيذ الإجراءات الانتخابية التي تتطلب التحقق من بيانات الناخب."
 
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