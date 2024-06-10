27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد موقفه الرافض للتصويت بالبريد.. ترامب يتراجع
Lebanon 24
10-06-2024
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
التصويت بالبريد في الانتخابات الأميركية، أداةٌ لطالما وجدت انتقاداتٍ من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتهم الديمقراطيين باستخدامها لتعبئة وحشد صناديق الاقتراع وإسقاطه أمام جو بايدن في انتخابات عام ألفين وعشرين.
Advertisement
ولكن المفاجئ اليوم أن ترامب غيَّرَ موقفَه تماماً ودعا إلى تشجيع التصويت عبر البريد، من دون أن يأتي على ذكر انتقاداته وتصريحاته السابقة بشأن هذه القضية.
في هذا السياق، أشارت الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية تارا بيري خلال مقابلتها مع برنامج "أميركا اليوم" على سكاي نيوز عربية، إلى أن الرئيس ترامب كان ينبغي عليه تعديل موقفه بشأن التصويت عبر البريد من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأصوات، معتبرة ان سعي ترامب لإشراك التصويت بالبريد يعكس محاولة لتجنب الانشقاق والانقسام في الأصوات، كما حدث في ولاية فلوريدا، حيث تتغير السياسات حسب الولايات بناءً على الأهواء الحزبية وليس على رغبات الشعب الأميركي.
وقالت: "تتركز المخاوف الأساسية في لوس أنجلوس حول عدم تلبية الحزب الديمقراطي للاحتياجات الجوهرية للمواطنين الأميركيين من أصول إفريقية. كما ان هناك إحباط ملحوظ إزاء إنجازات إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الوعود الانتخابية المعلن عنها."
وتابعت: "تعرض الحزب الجمهوري لبعض الانتقادات من قبل قيادات أميركية من أصول إفريقية. وبالتالي، سيتم التركيز بشكل أكبر على التزام الوفاء بالوعود المقطوعة، وضمان التواصل الفعّال مع الناخبين. فكثير من الناخبين الأميركيين غير راضين عن أداء كلا المرشحين، لذا يجب إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الأميركي قبل كل شيء آخر. زمن بين إخفاقات إدارة بايدن فيما يتعلق بالأميركيين من أصل إفريقي، أن مصالح هذه الفئة لم تُلبى بفعالية وبشكل كافٍ."
من جهته، أضاف الخبير الاستراتيجي الجمهوري والمسؤول في حملة ترامب، روب أرليت، أن التصويت عبر البريد في عام 2020 شهد العديد من الاختلالات التي جعلت مسألة التصويت بالبريد غير دستورية في بعض الحالات.
وقال: "يسعى ترامب للحصول على عدد أكبر من الأصوات مقارنة بالرئيس بايدن. كما يحرص ترامب على انتهاز كل فرصة متاحة لكسب أصوات قانونية، سواء كان ذلك عبر التصويت بالبريد، أو التصويت الغيابي، أو الحضور شخصيًا. وتُدار هذه الآليات الانتخابية وفقًا للقوانين والسياسات المعتمدة في كل من الولايات الخمسين. وضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات بالبريد عبر تنفيذ الإجراءات الانتخابية التي تتطلب التحقق من بيانات الناخب."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
14:03 | 2024-06-09
09/06/2024 02:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
02:45 | 2024-06-10
10/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
13:20 | 2024-06-09
09/06/2024 01:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
08:00 | 2024-06-09
09/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
00:50 | 2024-06-10
10/06/2024 12:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:33 | 2024-06-10
الكويت... قرار مهم بشأن مواطني مجلس التعاون الخليجي
06:08 | 2024-06-10
لن تشمل إسرائيل.. أميركا تسعى إلى تحرير 5 رهائن أميركيين احتجزوا في غزة
05:30 | 2024-06-10
في حال فوزه.. هذا ما يسعى ترامب إلى تنفيذه
05:02 | 2024-06-10
أكّدا ضرورة إنهاء حرب غزة.. لقاء بين وزيري خارجية مصر وروسيا
04:50 | 2024-06-10
"كادت تنقطع 4 ساعات".. الحكومة المصرية تجتمع لايجاد حل لأزمة الكهرباء
04:45 | 2024-06-10
الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي ضحايا ومصابي غزة
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
10/06/2024 13:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
10/06/2024 13:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
10/06/2024 13:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24