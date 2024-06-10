Advertisement

عربي-دولي

لاختبارها في ساحة القتال ضد روسيا... فنلندا تعلن تزويدها كييف بنماذج أسلحة حديثة!

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1209962-638536107657432171.jpg
Doc-P-1209962-638536107657432171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مدير إدارة الاقتصاد العسكري في الجيش الفنلندي، ميكو هيسكانين، عن إرسال بلاده عينات من الأسلحة الفنلندية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها لا يزال في مرحلة العمل على تطويرها.
ونقلت مؤسسة Yle الإعلامية عن هيسكانين أنه إلى جانب الأسلحة القديمة عند الجيش الفنلندي يجري إرسال عينات من الأسلحة الجاري تطويرها، دون أن يحدد صنوف تلك الأسلحة.
Advertisement


وقال: "يجري أيضا تصدير أحدث الابتكارات من صناعة الدفاع الفنلندية إلى أوكرانيا". وأن التجارب والخبرات المكتسبة من أداء تلك الأسلحة في نزاع أوكرانيا سيتم تسخيرها لاحقا في تطوير الآليات العسكرية الفنلندية.
وأكد أن "ردود الفعل الواردة بشأن استخدام المنتجات الفنلندية إيجابية"، دون تقديم تفاصيل أكثر.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب في إبريل الماضي بأنه لا يرى أي احتمالات لحل النزاع الأوكراني عبر السبل الدبلوماسية. وأشار إلى أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا في أرض المعركة".
ومنذ نهاية مايو الماضي، سمحت أكثر من 10 دول غربية للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية بأسلحتها التي قدمها لكييف، ومن ضمنها فنلندا.
بدوره، توعد مجلس الدوما الروسي بأن سلوك الغرب لن يمر دون رد. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:33 | 2024-06-10
06:08 | 2024-06-10
05:30 | 2024-06-10
05:02 | 2024-06-10
04:50 | 2024-06-10
04:45 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24