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عربي-دولي

قانون اسرائيلي جديد.. الكنيست يصوت على إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:55
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أفاد جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي المنشور على موقعه الإلكتروني، الاثنين، أنه سيتم التصويت اليوم على قانون يعفي اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، وذلك بعد يوم واحد من استقالة عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي أيزنكوت وتحولهما إلى صفوف المعارضة، مع رفضهما بالأساس للقانون، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العيون ستتجه في الكنيست إلى وزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان يعارض طرح القانون للتصويت من دون وجود توافق في الحكومة حوله، وسط تساؤلات عما إذا كان سيواصل معارضة طرحه أم سيصوت إلى جانبه بعد أن تحولت الحكومة كلها إلى يمينية تؤيد القانون.
ولكن في وقت لاحق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن غالانت قرر معارضة قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.

وبحسب الصحيفة، فإن معارضة غالانت الذي ينتمي لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو لن تؤدي إلى الفشل في تمرير القانون كون الائتلاف الحاكم يمتلك 63 عضوا مؤيدا في الكنيست بدون غالانت من أصل 120 عضوا، لكن معارضته ستشكل أهمية في قضية الرأي القانوني فيما بعد كونه يشغل منصب وزير الدفاع.
وأضافت الصحيفة: "قرر غالانت اتخاذ خطوة احتجاجية جذرية إلى حد ما ولم تتضح بعد عواقب خطوته الدراماتيكية، وما هي العقوبة التي قد ينالها بسببها".

واستقال غانتس من مجلس الحرب بعد انتهاء المهلة التي منحها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاتفاق على مجموعة من النقاط من بينها قضية التجنيد واليوم التالي للحرب في غزة.
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