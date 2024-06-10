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عربي-دولي

أكّدا ضرورة إنهاء حرب غزة.. لقاء بين وزيري خارجية مصر وروسيا

Lebanon 24
10-06-2024 | 05:02
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التقى وزير الخارجية سامح شكري في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تم على هامش اجتماعات وزراء خارجية تجمع "بريكس".

وتركزت المباحثات على الأزمة الحالية في قطاع غزة، وسبل تسويتها، حيث حرص الوزير شكري على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية/القطرية للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين.
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وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية بالمقترح الروسي بعقد لقاء لوزراء خارجية روسيا والدول العربية الخمس لمناقشة سبل تسوية النزاع ورفع المعاناه عن الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن دعم المسار السياسي وإحياء عملية السلام وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن سامح شكرى أعرب لنظيره الروسي عن تقدير الجانب المصري للتطورات الإيجابية التي يشهدها ملف التعاون الثنائى بين البلدين. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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