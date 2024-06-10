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عربي-دولي
لن تشمل إسرائيل.. أميركا تسعى إلى تحرير 5 رهائن أميركيين احتجزوا في غزة
Lebanon 24
10-06-2024
|
06:08
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تسعى أميركا إلى التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لتأمين إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين كرهائن في غزة.
وأكّد مسؤولون أميركيون أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا إمكانية التفاوض على "اتفاق أحادي الجانب مع حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأميركيين من غزة".
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وأوضح المسؤولون أن "مثل هذه المفاوضات لن تشمل إسرائيل وسيتم إجراؤها من خلال محاورين قطريين، كما جرت العادة في المحادثات الحالية".
ولم يعرف المسؤولون ما قد تقدمه الولايات المتحدة لـ"حماس" مقابل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين. لكن المسؤولين قالوا إن "حماس قد تعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن القيام بذلك من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
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