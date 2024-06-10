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عربي-دولي

أعمال عنف خطيرة.. الأوضاع الأمنية تشتعل في جنوب المكسيك

Lebanon 24
10-06-2024 | 06:27
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مع تزايد أعمال العنف في جنوب البلاد، نُقل أكثر من 4 آلاف شخص من بلدة في ولاية تشياباسفي المكسيكة إلى مراكز الإيواء، بعدما شهدت المنطقة لعدة أيام أعمال عنف مرتبطة بـ"الجريمة المنظمة".

وقال مكتب المدعي العام بولاية تشياباس في بيان إنه "تم انقاذ 4187 شخصا كانوا يختبئون في منازلهم بعد أعمال عنف في بلدة تولا".
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وأكد مكتب المدعي العام، إلقاء القبض على ستة أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية من دون ترخيص بالمنطقة في عملية شارك فيها عناصر من الجيش والحرس الوطني.

وتفقدت السلطات 17 عقارا محترقا، من بينها منازل وشركات، حيث تم العثور على جثتين إحداها عائدة لقاصر.

وأشارت وسائل إعلام مكسيكية إلى أن "عددا من المسلحين دخلوا إلى  تولا، وأطلقوا عيارات نارية وأضرموا النيران في منازل وشركات لعدة أيام". (روسيا اليوم)
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