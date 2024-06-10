"الدمار في غزة لا يوصف"... الأونروا: الوضع الإنساني "شبه ميؤوس منه"

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أشارت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى أن الدمار في قطاع غزة لا يوصف ونصف المباني تم تدميرها.وأضافت الوكالة في تغريدة على موقع "إكس" أن "إزالة الأنقاض في غزة ستحتاج إلى سنوات والتعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب سيستغرق وقتا أطول".وأشارت إلى أنه "يجب أن تنتهي هذه المعاناة".ووصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا" في وقت سابق، الوضع الإنساني بالقطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من 8 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه"، مشيرا إلى ضرورة "مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع".