بوتين: يجب أن يبقى الناس في ظروف إنسانية طبيعية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الأشخاص الذين وقعوا في مؤسسات مصلحة السجون الفدرالية الروسية يجب حبسهم في ظروف طبيعية.



وفي تعليقه على تقرير لمفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا مفاده أن معظم الطلبات الموجهة إليها تتعلق بشكاوى السجناء بشأن ظروف الاحتجاز، قال بوتين: "هناك الكثير الذي يجب القيام به. يجب أن يبقى الناس في ظروف إنسانية طبيعية".

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