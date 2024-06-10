بعد استقالة غانتس.. الإنتقادات تلاحق نتنياهو

Advertisement

قال مسؤولون إسرائيليون بارزون في محادثات أمنية مغلقة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف 180 درجة بعيدا عن المصلحة الوطنية".وتمثل تعليقات المسؤولين الإسرائيليين ضغوطا إضافية على نتنياهو، قد تجبره على اتخاذ قرارات كان يرفضها سابقا.وأعلن غانتس، الأحد، استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو، لتنسحب بذلك القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط في الائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده نتنياهو، وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر على قطاع غزة.وقال غانتس في مؤتمر صحفي إنه "يترك حكومة الطوارئ بقلب مثقل"، مضيفا أنه سيعود إلى صفوف المعارضة وسيدعم أي قرار مسؤول. (سكاي نيوز عريبة)