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عربي-دولي

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا

Lebanon 24
10-06-2024 | 11:09
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أكد وزير خارجية الصين وانغ يي أن تطوير العلاقات الصينية الروسية خيار استراتيجي اتخذه الجانبان مع الأخذ في الاعتبار مصالحهما الأساسية وبما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وروح العصر.

 وشدد خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إطار اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في نيجني نوفغورود: "الصين مستعدة لتطوير علاقات مستقرة مع روسيا ومواجهة  القوى الخارجية المقيدة بشكل مشترك".

وأضاف وانغ يي بحسب بيان للخارجية الصينية: "إن الصين مستعدة للتعاون مع الجانب الروسي للحفاظ على العزم الاستراتيجي، وتسخير إمكانات التعاون، ومواجهة قوى التقييد الخارجية، وتعزيز العلاقات الثنائية المستقرة وبعيدة المدى".

 ولفت إلى أن "الشراكة بين بكين وموسكو ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تخضع لأي تأثير خارجي".

 كما نوه الوزير الصيني بالزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى الصين ووصفها بأنها "كانت ناجحة تماما".

 وأردف: "يجب على الصين وروسيا الاتحادية بذل كل جهد ممكن لإنجاز التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين". (روسيا اليوم)

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