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عربي-دولي

حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تعقدان اجتماعا في الدوحة

Lebanon 24
10-06-2024 | 11:38
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بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاثنين، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 وقالت حماس في بيان: "استقبل هنية وفدا من قيادة حركة الجهاد الإسلامي (برئاسة) زياد النخالة الأمين العام للحركة ونائبه محمد الهندي، وذلك خلال زيارتهم إلى الدوحة"، دون تفاصيل بشأن مدة الزيارة.

وأوضحت أن الطرفين بحثا "تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب".

 وجدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق (مع إسرائيل) "وقفا دائما للعدوان، وانسحابا شاملا من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وصفقة تبادل جادة".

 وأشار البيان إلى تأكيد الطرفين على "وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني على المستوى المرحلي والاستراتيجي". (الأناضول)

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