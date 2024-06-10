عقوبات أميركية جديدة تطال الحوثيين

وضعت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على جماعة الحوثي.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان عن "إجراءات جديدة اتخذت ضد 4 أفراد و4 كيانات وسفينتين مكنتا من النقل غير المشروع للسلع من قبل الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب".

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وأوضح ميلر أن الإجراءات الجديدة "تشمل شبكة الميسر المالي للحوثيين المصنف من قبل الولايات المتحدة سعيد الجمل"، مشيراً إلى أن هذا الأخير "يواصل الاستفادة من شبكة دعم موسعة لتسهيل البيع غير المشروع للسلع".



كما أكد ميلر أن "الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة".