فقدان الاتصال بطائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 آخرين

اختفت طائرة تقل ساولوس تشيليما نائب رئيس مالاوي و9 آخرين، الإثنين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد.

وكشف البيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي "خرجت عن الرادار"، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح الإثنين.

وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

وأمر رئيس البلاد بإجراء عملية بحث وإنقاذ، بعدما فشل مسؤولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش)، لكن ذلك لم يحدث.

(سكاي نيوز)