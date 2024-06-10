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عربي-دولي

مجلس الأمن الدولي يصوت على مقترح أميركي للهدنة في غزة

Lebanon 24
10-06-2024 | 13:00
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أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي عن جلسة تصويت اليوم على مشروع قرار أميركي يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حماس إلى قبوله.

 ورحبت النسخة الأخيرة من النص بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار.

 كما أكدت النسخة وخلافا للنسخ السابقة، أن إسرائيل "قبلت" المقترح، ودعت حماس "إلى قبوله أيضا ودعت الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".

 وقال المتحدث باسم البعثة الأمركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان: "اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي (...) الداعم للمقترح" الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي. (روسيا اليوم)

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