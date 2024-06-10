هذا ما سجلته الأسهم الأميركية مساء اليوم

تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الساعات الأولى من التداولات، اليوم الاثنين.

Advertisement

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.26 بالمئة، إلى مستوى 38698 نقطة، وذلك بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينتش.كما انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بشكل طفيف، قبل أن يعوض خسائره ويتجه إلى الاستقرار عند مستوى 5347.13 نقطة.