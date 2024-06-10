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إقتصاد

هذا ما سجلته الأسهم الأميركية مساء اليوم

Lebanon 24
10-06-2024 | 13:12
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تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الساعات الأولى من التداولات، اليوم الاثنين.

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.26 بالمئة، إلى مستوى 38698 نقطة، وذلك بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينتش.
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كما انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بشكل طفيف، قبل أن يعوض خسائره ويتجه إلى الاستقرار عند مستوى 5347.13 نقطة.

 
أما المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.23 بالمئة فارتفع إلى مستوى 17170 نقطة.


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