كيف علّقت واشنطن على الاستقالات في اسرائيل؟

أشارت "الخارجية" الأميركية الى أن مقترح الهدنة الذي تحدث عنه الرئيس الاميركي جو بايدن هو مبادرة إسرائيلية حول غزة.

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ونقلت "الحدث" عن الوزارة أنها "تتمنى "وحدة" في مجلس الأمن هذا المساء لتمرير مقترح الهدنة حول غزة"، والّا تستخدم روسيا والصين الفيتو.كما وطلبت من الدول المعنية بالضغط على حماس للقبول بالمقترح الإسرائيلي.وعن التطورات الأخيرة في الداخل الاسرائيلي، اعتبرت الخارجية الأميركية أنه "من المبكر الحديث عن تبعات الاستقالات التي حصلت في إسرائيل".