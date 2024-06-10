المالديف تقر مشروع قانون يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد

أقر البرلمان المالديفي، الاثنين، التعديل اللازم لمشروع قانون يمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد.

مشروع القانون الذي قدمه الحزب الديمقراطي المالديفي إلى مجلس الوزراء، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات في البرلمان.

وينص مشروع القانون على منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف.

وتمت إحالة التعديل القانوني إلى اللجنة الأمنية لمراجعته.

ودعا نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان إلى تسريع عملية التعديل "بما يتماشى مع رغبة الحكومة والشعب".

وبعد التصويت النهائي سيتم منع جميع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بما في ذلك حاملي الجنسية المزدوجة، من دخول جزر المالديف. (الأناضول)