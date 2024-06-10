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عربي-دولي

إسرائيل تستدعي سفيرة و"توبّخها" بعد اعتراف بلادها بفلسطين

Lebanon 24
10-06-2024 | 13:55
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إستدعت "الخارجية" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سفيرة سلوفينيا لديها و"وبختها" بعد اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية.


وفي بيان، أشارت "الخارجية" الى إنه "خلال محادثة مع سفيرة سلوفينيا تم التأكيد على أن الاعتراف بالدولة لا يعزز السلام وإنما يشجع "حماس" ويجعل من الصعب دفع مساعي التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
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وفي السياق، قال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يعقوب بليتشتين، إن خطوة سلوفينيا "تتناقض مع سياسة الاتحاد الأوروبي وموقف معظم الدول ذات التفكير المماثل".
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