الحوثي: غارات أميركية بريطانية على الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، عن غارة أميركية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة في خبر مقتضب أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارة ساحل منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة".

وتعد الحديدة المطلة على البحر الأحمر واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

( الأناضول)