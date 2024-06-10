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عربي-دولي

محادثات بين بلينكن ونتنياهو.. هذا ما قيل عن الحدود الشمالية لإسرائيل

Lebanon 24
10-06-2024 | 14:31
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أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة في خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وذكرت الوزارة أن بلينكن أكد أيضا على ضرورة الحيلولة من دون اتساع نطاق الصراع.
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وقالت ان "بلينكن أكد مجددا أن اقتراح وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة سيتيح إمكانية استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل ومزيدا من الاندماج مع دول المنطقة".
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