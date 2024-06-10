الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بهبوط المؤشرات الفرنسية

إنخفضت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الاثنين، بعد هبوط الأسهم الفرنسية على أثر دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة.



وتراجع المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.4 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، فيما هوت أسهم بنوك "بي.إن.بي باريبا"، و"سوسيتيه جنرال"، و"كريدي أجريكول" بنسب تراوحت بين 3.6 بالمئة و7.5 بالمئة.

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وصعدت العوائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها فيما يزيد على ستة أشهر، بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد.



هذا وانخفض المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمئة، كما نزل كل من المؤشرين داكس الألماني وإيبكس الإسباني بالنسبة ذاتها.



وجرى تداول معظم قطاعات المؤشر "ستوكس 600" على انخفاض، وكان مؤشر البنوك الفرعي في منطقة اليورو الأكثر تضررا إذ تراجع 1.6 بالمئة، في حين صعدت أسهم النفط والغاز 0.9 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام.



ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.7 بالمئة بعد أن خفض بنك "جيه.بي مورغان" تصنيف السهم.