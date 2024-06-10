Advertisement

إقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بهبوط المؤشرات الفرنسية

Lebanon 24
10-06-2024 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1210203-638536547087937353.jpg
Doc-P-1210203-638536547087937353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنخفضت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الاثنين، بعد هبوط الأسهم الفرنسية على أثر دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة.
 

وتراجع المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.4 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، فيما هوت أسهم بنوك "بي.إن.بي باريبا"، و"سوسيتيه جنرال"، و"كريدي أجريكول" بنسب تراوحت بين 3.6 بالمئة و7.5 بالمئة.
Advertisement
 
وصعدت العوائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها فيما يزيد على ستة أشهر، بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد.
 

هذا وانخفض المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمئة، كما نزل كل من المؤشرين داكس الألماني وإيبكس الإسباني بالنسبة ذاتها.

وجرى تداول معظم قطاعات المؤشر "ستوكس 600" على انخفاض، وكان مؤشر البنوك الفرعي في منطقة اليورو الأكثر تضررا إذ تراجع 1.6 بالمئة، في حين صعدت أسهم النفط والغاز 0.9 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام.

ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.7 بالمئة بعد أن خفض بنك "جيه.بي مورغان" تصنيف السهم.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:10 | 2024-06-10
17:48 | 2024-06-10
17:14 | 2024-06-10
16:30 | 2024-06-10
16:00 | 2024-06-10
15:45 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24