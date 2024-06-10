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عربي-دولي

بموافقة 14 دولة.. مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار يدعم "مقترح بايدن"

Lebanon 24
10-06-2024 | 15:45
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صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، لصالح مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يدعم اقتراحاً طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


واعتمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
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