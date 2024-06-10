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عربي-دولي
إسرائيل: سنستمر بالحرب حتى إعادة الرهائن وتفكيك حماس
Lebanon 24
10-06-2024
|
17:14
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شدّدت ممثلة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي على عدم السماح لحركة "حماس" بإعادة تجميع قدراتها.
وأيّد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين اقتراحاً طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ودعا الحركة إلى قبول الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
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وخلال كلمتها قالت ممثلة إسرائيل في مجلس الأمن: "لن نسمح لحماس بإعادة تجميع قدراتها".
وأضافت: "سنستمر في الحرب حتى إعادة الرهائن وتفكيك قدرات حماس".
وتابعت: "حماس ترفض إطلاق سراح الرهائن بالطرق الدبلوماسية".
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