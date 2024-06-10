"حماس" ترحّب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزّة

Advertisement

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة.وقالت الحركة إنها "مستعدة للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".وأضافت في بيان: "ترح~ب حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".