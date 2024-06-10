في حمص ودير الزور.. ضربات روسية على أهداف في سوريا





ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال، يوري بوبوف قوله "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذت القوات الجوية الروسية ست ضربات على قواعد محددة لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها".

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وتوجد قاعدة عسكرية أميركية في التنف الواقعة على الحدود مع الأردن.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في وقت سابق، الاثنين، إن مقاتلات حربية روسية شنت غارات جوية على مواقع انتشار تنظيم "داعش" لليوم الثاني على التوالي في بادية الرصافة بريف الرقة وبادية تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن القوات الجوية الروسية، نفذت ست ضربات على مسلحين في محافظتي حمص، ودير الزور.ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال، يوري بوبوف قوله "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذت القوات الجوية الروسية ست ضربات على قواعد محددة لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها".وتوجد قاعدة عسكرية أميركية في التنف الواقعة على الحدود مع الأردن.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في وقت سابق، الاثنين، إن مقاتلات حربية روسية شنت غارات جوية على مواقع انتشار تنظيم "داعش" لليوم الثاني على التوالي في بادية الرصافة بريف الرقة وبادية تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وقال المرصد إن ذلك يتزامن مع استمرار حملة تمشيط أطلقتها كل من قوات النظام في البادية السورية، ضد خلايا التنظيم، بدءا من محيط التنف شرقي تدمر، ووصولا إلى ريف حماة الشرقي الإضافة إلى باديتي دير الزور الرقة.



وكان المرصد رصد الأحد غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية الروسية على مواقع انتشار التنظيم في بادية الرصافة.