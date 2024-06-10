57% من الناخبين الأميركيين يشككون في قدرات بايدن الذهنية

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 57% من الناخبين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في تشرين الثاني، فقد الذكاء الذهني اللازم لتولي أعلى منصب في الدولة.

ووفقا لمؤسسة الأبحاث فإن هامش الخطأ في الاستطلاع لا يتعدى 3 نقاط مئوية.

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وأجريت الدراسة في الفترة من 28 إلى 30 أيار، وشارك فيها أكثر من ألف شخص يعتزمون التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام.

تختلف نتائج هذه الدراسة قليلا عن البيانات الصادرة في شهر شباط، عندما أجرت "راسموسن" نفس الاستطلاع، وأعرب 59% من المشاركين عن اعتقادهم بأن قدرات بايدن العقلية تتدهور. (RT)