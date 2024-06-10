عملية النصيرات لتحرير الرهائن.. هل من علاقة للرصيف الأميركي العائم وشاحنة المساعدات؟

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جهدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس الاثنين إلى تبديد ما قالت إنها تصورات خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن إسرائيل نظمت جزءً من عمليات تحرير الأسرى عبر الرصيف العائم الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة غزة، مؤكدةً عدم صحة هذه التصورات وعدم مشاركة أي فرد من الجيش الأميركي في العمليات.غير أن المتحدث باسم البنتاغون الميجر الجنرال باتريك رايدر أقر بتحليق طائرات هليكوبتر إسرائيلية في منطقة "قريبة" من الرصيف الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إقامته كوسيلة لجلب المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة.وقال رايدر: "لقد كانت (العمليات) قريبة لكنني أعتقد أنه كان أمراً عارضاً. مرة أخرى، الرصيف والمعدات والأفراد الذين يدعمون هذه الجهود الإنسانية لا علاقة لهم بعملية الإنقاذ التي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي".وحررت القوات الإسرائيلية خلال مداهمة على غزة يوم السبت أربع أسرى كانت حماس تحتجزهم منذ تشرين الأول. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 274 فلسطينيا قتلوا في العملية.وأضاف رايدر أن الجيش الأميركي يحاول "الرد على بعض الادعاءات غير الدقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي" المتداولة بخصوص الرصيف.وتابع: "لم يُستخدم مرفق الرصيف الإنساني، بما يشمل معداته وأفراده وأصوله، في عملية جيش الدفاع الإسرائيلي لإنقاذ الأسرى في غزة. وأي ادعاء من هذا القبيل على عكس ذلك هو ادعاء كاذب".واستأنف الرصيف الأميركي عمله لفترة قصيرة يوم السبت بعد توقف العمل به لنحو أسبوعين لكن خدماته توقفت مجدداً الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه جرى تسليم 492 طناً من المساعدات عبر الرصيف يوم السبت.وأي تصور بأن إسرائيل يمكن أن تستخدم الرصيف لأغراض عسكرية يمكن أن يقوض الجهود الأميركية الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين وربما يزيد من حجم التهديدات التي تواجه القوات الأميركية.وأقر رايدر بوجود معلومات مضللة عن دور القوات الأميركية في الشرق الأوسط. لكنه قال إن التصورات الخاطئة بأن إسرائيل تستخدم الرصيف البحري لا تزيد من التهديدات التي تواجه القوات الأميركية، التي لديها أنظمة دفاع جوي لحمايتها من أي هجوم صاروخي محتمل.وقال" "لا، لا أعتقد أن ذلك يعرض قواتنا لخطر أكبر"، دون أن يوضح كيف توصل إلى هذا الاستنتاج.استخدام شاحنة مساعدات بعملية النصيراتمن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الإثنين إن قوات إسرائيلية استخدمت شاحنة مساعدات للتسلّل إلى مخيم النصيرات بوسط غزة خلال عملية تحرير الأسرى إسرائيليين في نهاية الأسبوع.وحذّر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان من "خطورة" استخدام قوات إسرائيلية "لشاحنة مساعدات إنسانية من أجل التسلل الى مخيم النصيرات".(العربية)