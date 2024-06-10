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الجيش الكوري الجنوبي: جنود شماليون عبروا الحدود لمدة وجيزة

Lebanon 24
10-06-2024 | 23:33
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أفاد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، بأنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون الحدود بين الكوريتين لمدة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "عبرت مجموعة من القوات الكورية الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في القسم الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم الأحد".
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وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي "أجرى بثا تحذيريا وأطلق طلقات تحذيرية، مما دفع الجنود الكوريين الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود"، مشيرة إلى أنه "لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد الطلقات التحذيرية".
وتصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين الكوريتين مؤخرا بسبب قيام كوريا الشمالية بإطلاق مئات البالونات التي تحمل الروث والقمامة باتجاه كوريا الجنوبية احتجاجا على حملات المنشورات المنطلقة من الجنوب.
وردا على ذلك علقت كوريا الجنوبية اتفاق تخفيف التوتر مع كوريا الشمالية لاستعادة الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية. (RT)
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