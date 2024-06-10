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عربي-دولي

نجل بايدن يواجه المزيد من الدعوات القضائية

Lebanon 24
10-06-2024 | 23:40
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بدأ المحلفون في محاكمة هنتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، التداول بشأن تهم حيازة السلاح الموجهة ضده.

واتُهم هنتر بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عند ملء استمارة شراء مطلوبة فيدراليا أثناء شرائه سلاحا في عام 2018.
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وخلال المرافعات الختامية، أخبر المدعون المحلفين أن هناك أدلة "دامغة" ضد هنتر بايدن وأنه اختار الكذب وانتهاك القانون.

لكن محامي الدفاع عن بايدن، آبي لويل، قال إن المدعين يفتقرون إلى الأدلة في كثير من مرافعاتهم، واستخدموا بدل ذلك "أدلة ظرفية في محاولة لتوجيه تركيز هيئة المحلفين بعيدا عن الصورة بأكملها"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
ويواجه نجل بايدن، في حال إدانته، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، بينما يواجه أيضا أيضا تهما تتعلق بمخالفات ضريبية، في محاكمة منفصلة ستجرى في أيلول المقبل. (الحرة)
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