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سيدة أعمال تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الجزائرية

Lebanon 24
11-06-2024 | 00:01
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أعلنت سيدة الأعمال الجزائرية، سعيدة نغزة، الاثنين، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول المقبل، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
وهذا هو الترشيح الثالث بعد ترشح كل من زعيمة حزب العمال التروتسكية لويزة حنون والمحامية الملتزمة الدفاع عن الحريات زبيدة عسول.
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وقالت نغزة لصحفيين "اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وإدراك تام بحجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري".
وأضافت "من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا".


وترأس نغزة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية منذ 2016، وقد برز اسمها في واجهة الأحداث في البلاد في أيلول 2023 عندما نددت في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بالعقبات التي يواجهها رواد الأعمال.
وقالت في رسالتها إن هؤلاء يشكون "من الغرامات التي تفرضها لجنة من خمسة وزراء دون إعطائهم الحق في الاطلاع على ملفاتهم، وهي غرامات تتجاوز بالنسبة للبعض حجم أصول شركاتهم ولن يتمكنوا أصلا من دفعها".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تجميد هذه اللجنة لاحقا.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 أيلول في الجزائر. 
ولم يعلن تبون الذي انتُخب في كانون الاول 2019 إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة. (الحرة)
 
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