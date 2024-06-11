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"كغطاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية"... الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من استخدام شاحنات المساعدات

Lebanon 24
11-06-2024 | 01:22
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حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من مخاطر استخدام شاحنات المساعدات في قطاع غزة "كغطاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية".
وقالت الجمعية في منشور على منصة "إكس": "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحذر من مخاطر استخدام شاحنات المساعدات الإنسانية كغطاء للعمليات العسكرية".
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وأضافت: "‏استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، شاحنة مساعدات للتسلل إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد المئات من الأشخاص، وأسفرت المجزرة عن مقتل 274 شخصا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، بالإضافة إلى إصابة نحو 700 آخرين".


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت الأحد الماضي، أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيا قتلوا السبت الماضي، في الغارة الجوية والبرية الإسرائيلية التي أنقذت أربعة رهائن كانت "حماس" تحتجزهم.
وجاء في بيان الوزارة: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، وبلغ عدد الشهداء نتيجة جريمة الاحتلال بحق المدنيين في مجزرة النصيرات 274 شهيدا بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد صباح السبت الماضي بأن قواته تمكنت من استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية بمخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول. (RT)
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