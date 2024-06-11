تنظيم إرهابي يجتاز امتحان وزارة الخارجية الأميركية ويحصل على السلاح... هذه هويته







وأضافت الصحيفة، نقلا عن وزارة الخارجية الأميركية أن الكتيبة اجتازت فحص الوزارة للتأكد من امتثالها لقانون "ليهي".

Advertisement كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأميركية رفعت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية.وأضافت الصحيفة، نقلا عن وزارة الخارجية الأميركية أن الكتيبة اجتازت فحص الوزارة للتأكد من امتثالها لقانون "ليهي".

ويحظر القانون الأميركي تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى الوحدات الأجنبية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الأميركية إنها لم تجد "أي دليل" على مثل هذه الانتهاكات. ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد متى تم رفع الحظر أو ما إذا كان مقاتلو "آزوف" قد تلقوا أسلحة أميركية.

وكان يسري في الولايات المتحدة حظر على تقديم المساعدة إلى كتيبة "آزوف" بسبب الطبيعة النازية لأيديولوجيتها وأنشطتها، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت العام الماضي عن مصدر في الخارجية الأميركية بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي. من جانبه قال عضو الكونغرس بول غوسار إن الحظر لا يعمل بعد دمج مقاتلي الكتيبة في القوات المسلحة والحرس الوطني لأوكرانيا.

بموجب قرار المحكمة العليا لروسيا بتاريخ 2 2022 تم الاعتراف بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية محظورة أنشطتها في روسيا. (RT)