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عربي-دولي

تعويضات كبيرة.. الخطوط الجوية السنغافورية تعرض التعويض ضحايا العاصفة

Lebanon 24
11-06-2024 | 01:45
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عرضت الخطوط الجوية السنغافورية دفع تعويضات للمصابين على متن رحلة من لندن إلى سنغافورة تعرضت لعاصفة شديدة.
وقالت شركة الطيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تعرض دفع 10 آلاف دولار (7800 جنيه إسترليني) لمن يعانون من إصابات طفيفة.
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بالنسبة للمسافرين الذين يعانون من إصابات أكثر خطورة، تقدم شركة الطيران “دفعة مقدمة قدرها 25000 دولار لتلبية احتياجاتهم العاجلة” ومناقشات إضافية لتلبية “ظروفهم الخاصة”.
وقالت الشركة إنها ستعيد كامل التكلفة لجميع الركاب على متن الرحلة، بما في ذلك أولئك الذين لم يتعرضوا لأي إصابة.
علاوة على ذلك، قالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الركاب سيحصلون على تعويضات التأخير وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
وعرضت شركة الطيران أيضًا 1000 دولار سنغافوري (739 دولارًا أمريكيًا، 580 جنيهًا إسترلينيًا) لجميع الركاب لتغطية النفقات الفورية ورتبت لأحبائهم السفر إلى العاصمة التايلاندية إذا لزم الأمر.
وفقا للوائح الدولية، يجب على شركات الطيران تقديم تعويضات عندما يصاب الركاب أو يموتون على متن الطائرة.

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