بعد تصويته ضد مشروع قانون أقره الكنيست.. رئيس مكتب نتنياهو: غالانت وقح ويجب إقالته

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دعا رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت الذي وصفه بـ"الوقح"، وذلك بعد تصويته ضد مشروع قانون أقره الكنيست يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد، مساء أمس الإثنين.وقال رئيس مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، إن "غالانت وقح ويجب إقالته"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء.يشار إلى أن غالانت هو الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست)، الذي صوت ضد القانون.63 مقابل 57تأتي تلك التصريحات بعد تصويت الكنيست، مساء أمس، في جلسته العامة، لصالح مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. وقد صوت لصالحه 63 عضواً من أصل 120، بينما عارضه 57.وبذلك يمكن للكنيست الاستمرار من نفس النقطة، حيث توقف التشريع عام 2022، على أن يتم عرضه لاحقاً على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيداً للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، حسب موقع "والا".ويتطلب أي تشريع في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح قانوناً نافداً.لابيد يعلقفيما علق زعيم المعارضة يائير لابيد على التصويت لصالح إحياء قانون التجنيد، وهاجم الائتلاف الحكومي.وقال لابيد إن "هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق".كما أضاف: "في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها. الأمر كله سياسة. والقيم صفر".بعد يوم من استقالة غانتسكذلك جاء تصويت الكنيست بعد يوم من استقالة بيني غانتس بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة.(العربية)