بعد حادثة رئيسي... طائرة تقل رئيس دولة تختفي بالغابات

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وقال تشاكويرا أيضاً إن الطائرة التي أقلت نائبه، الدكتور Saulos Chilima البالغ 51 عاماً، تابعة للجيش، وغادرت العاصمة Lilongwe الساعة 7.17 صباحاً بتوقيت غرينتش، لكنها فشلت في الهبوط المقرر بعد 45 دقيقة في مطار مدينة Mzuzu الدولي داخل مالاوي. كما قال إنه اتصل بدول مجاورة وشركاء دبلوماسيين للمساعدة في البحث عن الطائرة. في حادث يبدو شبيهاً بتحطم هليكوبتر لقي فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 19 أيار الماضي، إضافة إلى وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين حتفهم، اختفت صباح أمس الاثنين عن الرادار طائرة كانت تقل نائب رئيس دولة مالاوي و9 آخرين، بسبب سوء الأحوال الجوية على الأرجح، وفقاً لما ورد بكلمة متلفزة ألقاها الرئيس Lazarus Chakwera الذي ألغى زيارة عمل مقررة إلى جزر البهاما، تلاه أمر أصدره للقوات المسلحة بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكانها.وقال تشاكويرا أيضاً إن الطائرة التي أقلت نائبه، الدكتور Saulos Chilima البالغ 51 عاماً، تابعة للجيش، وغادرت العاصمة Lilongwe الساعة 7.17 صباحاً بتوقيت غرينتش، لكنها فشلت في الهبوط المقرر بعد 45 دقيقة في مطار مدينة Mzuzu الدولي داخل مالاوي. كما قال إنه اتصل بدول مجاورة وشركاء دبلوماسيين للمساعدة في البحث عن الطائرة.

وذكر أن حكومات الولايات المتحدة والبريطانية والنرويجية والإسرائيلية عرضت جميع أنواع الدعم بما في ذلك استخدام التقنيات المتخصصة التي من شأنها تعزيز قدرتنا على العثور على الطائرة في وقت أقرب". مع ذلك مضت 24 ساعة حتى صباح اليوم الثلاثاء ولم يتم العثور على الطائرة التي يبدو أنها اختفت في منطقة غابات جبلية، بحسب ما ذكرت موقع صحيفة Nation المحلية.



وكان ساولوس تشيليما تم تجريده في 2022 من سلطاته بعدما أوقف ووجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي، ثم أسقط القضاء الشهر الماضي التهم بعد أن حضر جلسات عدة أمام المحكمة.