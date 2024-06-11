مضادة للدرونات... نشر صورة لمحطة "فوميغاتور" الروسية لأول مرة

نشرت شركة "لابوراتوريا بي بي شا" أول صور فوتوغرافية لمحطة محمولة مضادة للدرونات. وأظهرت الصورة جنديين روسيين يحملان أجهزة وأسلحة.

تخصص المحطة لحماية مجموعات الأفراد المشاركين في اقتحام مواقع العدو من درونات FPV والقاذفات المسيرة. ويحمل المحطة جنديان، إذ أنها تحتوي على وحدتين مختلفتين، وتشكل الوحدة الأولى قبة واقية بقطر 300 متر، تعمل بتردد معين، ومن شأنها حماية الجنود من الذخائر التي تستهدفهم. أما الوحدة الثانية فتعمل على التشويش على درونات FPV الانتحارية وتدمرها.

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وبمقدور المحطة العمل لمدة 7 ساعات ببطارية كهربائية واحدة.

وأطلق على المحطة الجديدة تسمية "فوميغاتور". وقد تم تصميم نسختين من المنظومة. النسخة الأولى "فوميغاتور" مخصصة لجنود المشاة. أما النسخة الثانية "فوميغاتور FPV" فتخصص لأفراد مجموعات الاقتحام.



ولم يذكر رئيس شركة "لابوراتوريا بي بي شا" المصنعة للمحطة موعد تسليمها للجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، واكتفى بالقول إن مشكلة الدرونات لا تزال قائمة في الجبهة، حيث يطالب الجنود تزويدهم بمختلف وسائل مكافحة الدرونات وبكميات كبيرة. (RT)