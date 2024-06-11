الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية في غزة

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ويشارك في المؤتمر الدولي ممثلون عن 70 دولة، إضافة للمنظمات الدولية، والتي تناقش على مدى يوم واحد الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة.



ومن أبرز المشاركين في المؤتمر، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة في المنطقة للدفع باتجاه إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وفقا لوكالة فرانس برس.



وحسب برنامج المؤتمر الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية، تعقد خلال الجلسة الصباحية "ثلاث مجموعات عمل" ستركز نقاشاتها على "سبل توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر". انطلقت، الثلاثاء، في منطقة البحر الميت بالأردن، القمة الإنسانية الطارئة لغزة، بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.ويشارك في المؤتمر الدولي ممثلون عن 70 دولة، إضافة للمنظمات الدولية، والتي تناقش على مدى يوم واحد الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة.ومن أبرز المشاركين في المؤتمر، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة في المنطقة للدفع باتجاه إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وفقا لوكالة فرانس برس.وحسب برنامج المؤتمر الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية، تعقد خلال الجلسة الصباحية "ثلاث مجموعات عمل" ستركز نقاشاتها على "سبل توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر".

وفي الجلسة المسائية، يلقي العاهل الأردني والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الكثير من رؤوساء الدول والحكومات، بعض الكلمات.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن المؤتمر سيناقش "الاستعدادات للتعافي المبكر، والسعي للحصول على التزامات باستجابة جماعية ومنسقة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".



وأوضح البيان أن "الهدف الأساسي لهذا الاجتماع رفيع المستوى، هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التدابير العملية لتلبية الاحتياجات الفورية على أرض الواقع".