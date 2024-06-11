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عربي-دولي

اعتراض مسيّرة فوق حيفا للمرة الأولى منذ كانون الثاني

Lebanon 24
11-06-2024 | 03:51
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أوضح الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ان صفارات الإنذار أُطلقت للتحذير من قصف صاروخي محتمل بمدينة حيفا الساحلية شمال إسرائيل.

كما أفادت "العربية "، أنه تم اعتراض مسيّرة فوق حيفا لأول مرة منذ كانون الثاني الماضي.
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كذلك أشار موقع "واي نت" الإسرائيلي إلى أن ذلك يأتي بعد 5 أشهر من آخر هجوم على المدينة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض "هدفا جويا مشتبها به" قبالة ساحل حيفا، لكنه لاحقاً أوضح أن الإنذارات كانت نتيجة "تشخيص خاطئ".

وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة "إكس"، " "اعترضت الدفاعات الجوية في الساعة الأخيرة هدفًا جويًا مشبوها تم رصده فوق البحر قبالة شواطئ حيفا حيث لم يتم تفعيل الإنذارات"، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

لكنه أوضح لاحقاً أن الإنذارات في منطقة حيفا قبل ناتجة عن تشخيص خاطئ، مضيفاً "الحادث قيد الفحص. تم تفعيل الإنذارات نتيجة إطلاق صاروخ اعتراض وخشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجولان. (العربية)

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