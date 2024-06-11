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عربي-دولي

بسبب الجفاف... مصرع فرنسي حاول دخول أراضي قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان

Lebanon 24
11-06-2024 | 04:17
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حاول رجلان فرنسيان دخول أراضي قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وأسفرت المحاولة عن موت أحدهما بسبب الجفاف.


جاء ذلك نقلا عن مصدر في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، حيث تابع: "يوم أمس، حاول مواطنان فرنسيان دخول أراضي القاعدة الفضائية، فاختارا الطريق (الكلاسيكي)، وحادا عن الطريق السريع، متجهين نحو المباني الشاهقة في السهوب، وفي الطريق أصاب أحدهما الإعياء، ولم يتمكن الفرنسي الثاني من مساعدة صديقه بشكل مستقل فركض عائدا إلى الطريق السريع. لكن عودته إلى الطريق السريع وإيقافه سيارة لطلب المساعدة استغرق وقتا طويلا ، كان خلال زميله  قد توفي بسبب الجفاف".
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وطالما كانت بايكونور موضع جذب للسياح المغامرين. حيث أبلغ الرئيس السابق لوكالة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، عام 2022، عن احتجاز مواطن بريطاني يدعى بنيامين ريتش، ومواطنة بيلاروسية تدعى ألينا زيلوبا بالقرب من منصة الإطلاق رقم 112، حيث توجد نسخة الرحلة الثانية من مركبة الفضاء السوفيتية "بوران".
ووفقا للمصادر، فإن متوسط درجة الحرارة في بايكونور خلال شهر يونيو هو 33 درجة مئوية. (RT)
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