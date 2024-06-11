حادث مأساوي... 39 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليمن

قي 39 شخصاً حتفهم بعد غرق مركب كان يقلّ أكثر من مئتي مهاجر قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن منظمة الهجرة الدولية اليوم.



ونشر المتحدث باسم المنظمة الأممية عبر حسابه على موقع "إكس" بياناً مقتضباً قال فيه :"حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن: غرق قارب يحمل 260 مهاجراً أمس. 39 قتيلاً، 150 مفقوداً، و71 ناجياً"، لافتاً إلى أن المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين.

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