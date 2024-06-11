مقتل إبن سياسي إسرائيلي في رفح.. هذه هويته

أفاد إعلام إسرائيلي بمقتل حفيد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين خلال تفجير كتائب "القسام" منزلا في مدينة رفح أمس مما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

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وحفيد موشيه فيغلين، هو الرقيب يائير ليفين 19 عاما، من مستوطنة جفعات هرئيل، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي، قتل مع 3 عسكريين آخرين في معارك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وموشيه فيغلين عضو سابق بالكنيست الإسرائيلي، ويعرف بتصريحاته المتطرفة بشأن الحرم القدسي ودعواته السماح للمستوطنين الصلاة في باحات الأقصى.

وأفادت قناة "i24news" العبرية بأن "الجنود الأربعة قتلوا أثناء تواجدهم في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وبعد الانفجار لم يتمكن رجال الإنقاذ من تقديم العلاج بسرعة نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي". (روسيا اليوم)